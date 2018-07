incidente stradale

Incidente in via Messina Marine, traffico in tilt *VIDEO*

Si sono create subito lunghe code in entrambe le carreggiate

Pubblicata il: 09/07/2018 - 13:18:23

Traffico in tilt e scene di panico questa mattina in via Messina Marine, per un incidente in cui è stato coinvolto un ciclomotore.

L’uomo alla guida del mezzo - non si conoscono ancora le generalità - ha sbandato per cause ancora da accertare, scivolando pesantemente sull’asfalto.

Si sono create subito lunghe code di traffico in entrambe le carreggiate.

