Incidente in via Notarbartolo, ambulanza si scontra con due auto. A bordo anche un ferito

Secondo i testimoni il mezzo di soccorso si dirigeva a sirene spiegate in direzione via Libertà, prima di impattare contro la prima auto e poi finire quasi cappottata sulla seconda

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2018 - 06:32:52 Letto 334 volte

Brutto incidente ieri sera in via Emanuele Notarbartolo, dove all'incrocio con via Nunzio Morello un'ambulanza del 118 ha avuto un impatto con una Lancia Musa, per poi finire ribaltata su un'Audi station wagon. Secondo i testimoni, il mezzo di soccorso stava attraversando l'incrocio a sirene spiegate in direzione via Libertà.

A bordo dell'ambulanza era presente un ferito che il mezzo stava già trasportando in ospedale, prontamente trasferito su un'altra ambulanza. Rimaste illese le altre persone all'interno dei mezzi coinvolti, ma per loro tanta paura. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

