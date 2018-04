Incidente

Motociclista travolto da un’auto in fuga. E’ accaduto nella serata di domenica in via Ugo La Malfa, nei pressi dello Spaccio alimentare a Palermo: il 26enne è ricoverato in prognosi riservata.

Il giovane era a bordo del suo Piaggio Liberty 125 quando è stato investito da una vettura che si è data alla fuga. Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i primi rilievi.

Secondo una prima ricostruzione l’auto pirata proveniva da via Ettore Majorana. Il giovane è stato trasportato, in codice rosso, all’ospedale Villa Sofia.

