Incidente in via Zandonai, perde il controllo dell’auto che finisce su una fiancata

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/05/2018 - 11:21:46 Letto 453 volte

Incidente stamattina, alle prime luci dell’alba, in via Zandonai. Una ragazza di 24 anni ha perso il controllo della sua auto, una Volkswagen Polo, all’incrocio con via Principe di Palagonia.

Dopo essersi scontrata con alcuni mezzi posteggiati, la Polo è finita su una fiancata. La ragazza è rimasta intrappolata tra le lamiere e per estrarla è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

Sul posto anche il 118, che l'ha soccorsa e condotta a Villa Sofia. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale ricostruiranno l'esatta dinamica dei fatti.

