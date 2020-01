incidente stradale

Incidente in viale dei Picciotti, caccia al pirata della strada

L'auto che ha investito un motociclista di 48 anni non si è fermata e non ha prestato soccorso.

Pubblicata il: 12/01/2020

L’auto che ha investito un motociclista di 48 anni G.B.Z in viale dei Picciotti, angolo via Bennici, nella zona di Romagnolo a Palermo è fuggita via.

Non si è fermata e non ha prestato soccorso. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’infortunistica della polizia municipale, l’impatto è stato frontale, per motivi ancora da verificare. L’uomo a bordo dello scooter, è stato trasportato in codice rosso al Buccheri La Ferla e poi trasportato all’ospedale Civico. La prognosi è riservata.

Indagini in corso da parte dei vigili urbani per risalire all’investitore.

Gli agenti dell’infortunistica hanno un modello di auto e una targa parziale. Sono in corso indagini e sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

