Incidente in viale Regione Siciliana: scontro tra un camion e uno scooter

Incidente stamattina in viale Regione Siciliana...

Incidente stamattina in viale Regione Siciliana, nella carreggiata in direzione Trapani, all’altezza del sottopassaggio di via Pitrè. Sono rimasti coinvolti un camion e uno scooter, il cui conducente è stato trasportato all’ospedale Civico di Palermo. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione quando si è verificato l’impatto. Il giovane a bordo dello scooter è stato sbalzato dalla sella. Sul posto, oltre all’ambulanza, diverse pattuglie della polizia municipale, che si sta occupando della viabilità già su corso Calatafimi dove si registrano lunghe code.

