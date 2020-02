incidente stradale

Incidente in viale Regione Siciliana si ''ribalta u'auto''

Incidente stradale in viale Regione Siciliana, il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo e l'auto si è ribaltata.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2020 - 10:12:16 Letto 481 volte

Un incidente stradale si è verificato, intorno alle ore 2.30 di questa notte, in viale Regione Siciliana nel sottopasso all'altezza del motel Agip. Il conducente della vettura, che stava percorrendo la corsia in direzione Trapani, ha perso il controllo del mezzo e l'auto si è ribaltata finendo nella corsia opposta in direzione Catania.

I Vigili del Fuoco del Comando di Palermo giunti tempestivamente sul posto hanno messo in sicurezza l’auto e ripristinato la viabilità. I tre occupanti dell’auto, usciti autonomamente, sono stati consegnati alle cure dei sanitari del 118.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!