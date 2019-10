incidente stradale

Incidente in viale Regione, traffico paralizzato

Incidente questa mattina nella bretella laterale di viale Regione Siciliana.

03/10/2019

Incidente questa mattina nella bretella laterale di viale Regione Siciliana a Palermo, in direzione Trapani, e traffico in tilt.

Due auto si sono scontrate e hanno terminato la loro corsa contro le barriere del tram danneggiando anche il muretto basso.

Il traffico è andato immediatamente in tilt con la polizia municipale che è intervenuta sul posto per accertare le cause dell'incidente e consentire alle auto in transito il passaggio.

