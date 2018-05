Incidente mortale

Incidente mortale sulla statale 113, a Buonfornello, frazione di Termini Imerese...

Ancora sangue sulle strade siciliane. Incidente mortale sulla statale 113, a Buonfornello, frazione di Termini Imerese. Un giovane di 18 anni - Castrenze Cristian Taravella - ha perso la vita dopo avere perso il controllo del suo scooter Honda Sh 125.

Secondo una prima ricostruzione, pare abbia perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Erano le 20,30 circa. Inutili i tentativi dei soccorritori del 118 per rianimarlo: finito sull’asfalto, è stato trovato in condizioni gravissime. Sono in corso indagini della Polstrada.

Il giovane frequentava l’ultimo anno del liceo scientifico “Palmeri” di Termini Imerese.

