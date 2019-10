Incidente stradale

Incidente mortale a Misilmeri, arrestato il conducente della vettura

Tragedia del ‪sabato sera‬ sulla strada che collega Misilmeri con Belmonte Mezzagno, due minorenni sono morti stanotte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2019 - 17:45:21 Letto 384 volte

Ancora sangue sulle strade siciliane, ancora lacrime per due giovanissimi che hanno perso la vita in un incidente stradale. Tragedia del ‪sabato sera‬ sulla strada che collega Misilmeri con Belmonte Mezzagno, nel palermitano. Due minorenni, Giorgio Casella di 17 anni e Kevin Vincenzo La Ciura di 16 anni, sono morti stanotte intorno ‪alle ore 4‬ in un gravissimo incidente verificato nella zona Placa. Prima la serata a ballare tra brindisi e divertimento, poi il viaggio di ritorno che si trasforma in tragedia.

Secondo la ricostruzione, il conducente di una Bmw, un 20 enne, ha perso il controllo dell'auto, che è uscita fuori strada. La vettura, dopo il violento impatto con un ulivo, è finita in una scarpata, prendendo fuoco. A perdere la vita i due minorenni. Gravi gli altri tre occupanti dell'auto, tutti giovanissimi, portati con le ambulanze negli ospedali Civico e Buccheri La Ferla. Rosario Musso, il ragazzo di 20 anni alla guida della vettura è stato poi arrestato: gli esami hanno accertato, infatti, che il giovane aveva un tasso alcolemico di 105 microgrammi per litro. Il limite è 50. Musso aveva anche fumato cannabis.

I residenti di una palazzina a pochi metri dell'incidente si sono attivati immediatamente estraendo i tre ragazzi feriti all'interno dell'abitacolo prima che le fiamme li avvolgessero. Dai profili social dei ragazzi si vede che brindano in centro a Palermo con lo champagne e poi decidono di andare via, prima di incontrare purtroppo la morte in un altro incidente che si sussegue a quello della settimana scorsa in provincia di Catania.

