Incidente mortale

Incidente mortale a Monreale, muore un automobilista

Un automobilista ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto sulla circonvallazione di Monreale.

Incidente mortale sulla circonvallazione di Monreale. Un automobilista ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto - una Jaguar e una Peugeot - avvenuto in serata nei pressi della chiesa di Santa Teresa. Il suo nome non è stato ancora reso noto dagli investigatori.

Una seconda persona - stando a una prima ricostruzione, sarebbe il conducente di una delle auto - è rimasto ferito gravemente. Soccorso dal 118, è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale.

Sono in corso indagini per accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La strada al momento è chiusa al traffico, in attesa che si concludano i rilievi di carabinieri e vigili del fuoco sul luogo dell'impatto mortale.

