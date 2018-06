incidente

Incidente mortale a Monte Pellegrino, due giovani vite spezzate

Un incidente gravissimo, purtroppo con due giovani vite spezzate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2018 - 10:21:42 Letto 1594 volte

Un incidente gravissimo, purtroppo con due giovani vite spezzate. È volata giù dal primo tornante di via Monte Ercta a Monte Pellegrino a Palermo un’auto con due ragazzi a bordo, per loro non c’è stato nulla da fare. Hanno perso la vita entrambi.

La donna è Simona Messina, estetista di 28 anni, il ragazzo si chiamava Pietro Torres, anche lui 28enne e titolare di un negozio di idropitture in corso dei Mille, vicino a piazza Scaffa.

A dare l’allarme alle forze dell’ordine i Rangers, gestori della riserva. La Mercedes su cui viaggiavano i due ragazzi è volata giù per una cinquantina di metri. Le due vittime sono rimaste intrappolate dentro la macchina che è finita alle spalle di un ristorante. Non si conoscono ancora le generalità. È stato necessario un delicato intervento da parte dei vigili del fuoco per recuperare i corpi delle due vittime.

Sul luogo della tragedia anche la polizia che ha individuato un guardrail sfondato su un tornante che si affaccia su viale Regina Elena. Si cercano testimoni di quanto accaduto. Su Monte Pellegrino c'è anche la polizia municipale che sta verificando se ci sono anche dispersi. Si teme che qualcuno, vista la caduta nel vuoto, sia stato sbalzato dalla macchina. Il giovane è stato trovato con le cinture allacciate, la giovane sbalzata fuori. Non ci sarebbero segni di frenata vicino al guard rail.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!