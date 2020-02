Incidente

Incidente mortale a Palermo

Incidente mortale sulla Palermo-Mazara.

26/02/2020

Ancora sangue sulle strade di Palermo. Incidente mortale sulla Palermo-Mazara. Un uomo di 62 anni, Girolamo Falcetta originario di Misilmeri, è morto dopo essersi schiantato con la sua auto, mentre era in compagnia della moglie e della figlia, all'altezza dello svincolo di Tommaso Natale, in direzione Trapani.

L'impatto contro il guard rail è stato tremendo. Per il sessantaduenne non c'è stato nulla da fare, mentre le due passeggere non sarebbero ferite in maniera grave. Sono intervenuti gli uomini della Polstrada di Palermo e quelli dell'Anas. Indagini in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.

