Incidente mortale a Palermo: madre e figlia uccise da un pirata della strada

Incidente mortale ieri sera in via Fichidindia, nel quartiere di Brancaccio.

12/05/2018 - 10:00:38

Incidente mortale ieri sera in via Fichidindia, nel quartiere di Brancaccio. Erano circa le 23 quando due donne, Annamaria La Mantia, 62 anni, e la figlia Angela Merenda, 42 anni, sono state travolte da un’auto e uccise. La madre e la figlia, residenti in via San Ciro, stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta l’auto che le ha investite.

Le due donne ferite gravemente sono rimaste sull’asfalto. La madre è morta sul colpo, la figlia poco dopo il trasporto all’area emergenza del Civico. Sul posto una gazzella dei carabinieri che stava controllando il territorio ha chiamato i soccorsi e ha iniziato le ricerche di una Fiat Punto: l'auto è stata ritrovata poco distante e l’investitore è stato arrestato.

L'automobilista, Emanuele Pelli, è stato bloccato in mattinata sotto casa della suocera. Pelli ha 35 anni ed è anche lui di Brancaccio, sposato e padre di due bambini. Nella sua abitazione sono in corso i rilievi del nucleo investigativo.



