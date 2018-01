incidente stradale

Incidente mortale a Palermo: morto un 50enne

Ancora una vittima della strada a Palermo.

di Marco Gullą | Pubblicata il: 23/01/2018 - 10:32:02 Letto 408 volte

Ancora una vittima della strada a Palermo. Un impatto violento e per un uomo di 54 anni di Palermo non c’è stato nulla da fare. Incidente mortale, questa mattina, in via Evangelista di Blasi a Palermo.

Emanuele Leto, questo il suo nome, ha perso la vita in sella al suo scooter, che si è scontrato con un’auto. È morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di uno scooter Aprilia Atlantic e si era immesso in via Di Blasi da viale Regione, quando si è scontrato con un Iveco daily che stava facendo manovra. Nell'impatto, è stato sbalzato sull'asfalto. Inutili i soccorsi.

In via Evangelista di Blasi anche gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. E’ stato chiamato il medico legale per effettuare una prima ricognizione cadaverica. La strada è stata chiusa al traffico per consentire alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi ed e’ stata riaperta solo in tarda mattinata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!