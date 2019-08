incidente stradale

Incidente mortale a Palermo, perde la vita un 18enne di Monreale

Ancora morte, ancora sangue sulle strade palermitane.

06/08/2019 - 11:08:46

Ancora morte, ancora sangue sulle strade palermitane. Un 18enne di Monreale, Giulio Franco, la scorsa notte, mentre era in sella alla sua Suzuki GS 500 e stava percorrendo via Pietro Bonanno, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un guard rail.

L'impatto è stato terribile. Sul posto sono giunte le ambulanze e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che dovranno stabilire le cause dell'incidente.

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia.

Giulio Franco era studente all'istituto Regina Margherita e in quel tragico momento, in moto con lui, c'era un amico di 19 anni, C.S., che è stato soccorso dai sanitari del 118 e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia.

