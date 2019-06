incidente stradale

Incidente mortale a Palermo, perde la vita un 55enne

Ancora sangue sulle strade palermitane, ancora morti.

09/06/2019

Un uomo di 55 anni ha perso la vita in un scontro in via Selinunte, all'angolo con via Piazzi.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la vittima era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da verificare, si è schiantato contro un'auto. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo sul posto ma non c'è stato nulla da fare. In via Selinunte sono arrivati gli uomini dell'infortunistica che stanno effettuando i rilievi del caso.

Il magistrato di turno è arrivato per l'ispezione cadaverica. Si tratta della settima vittima della strada in città in questo 2019.

