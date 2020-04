incidente mortale

Incidente mortale a Palermo, un morto in via Messina Marine: La vittima forse scappava da un posto di blocco *VIDEO*

Un autobus si è scontrato con 2 auto in via Messina Marine.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/04/2020 - 15:43:49 Letto 1251 volte

Un boato terribile che ha scosso il silenzio di via messina marine a Palermo. Un autobus si è scontrato con 2 auto nella zona della Bandita. Un uomo, Filippo Pretesti, 50 anni, imprenditore di Bagheria, è morto durante il trasporto in ospedale al Buccheri la Ferla, dove sarebbe arrivato ormai privo di vita. Altri tre sono feriti in maniera seria, secondo una prima ricostruzione, e sarebbero anche loro ricoverati. Lo vediamo dalle immagini, un incidente terribile.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato, della polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Da quanto si apprende, il conducente della Golf avrebbe tentato il sorpasso azzardato di una bisarca, non riuscendo a rientrare nella sua corsia e colpendo l’autobus nella parte frontale sinistra. La Golf avrebbe poi urtato la Fiat 600. Non è chiaro il motivo del sorpasso azzardato: una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la Golf grigia fosse inseguita da una volante della polizia che l'aveva intercettata mentre correva a tutta velocità. Ma su quest’ultimo punto la dinamica è ancora tutta da chiarire.

Ieri sera sempre a Palermo un altro grave incidente, un’ambulanza ha terminato la sua corsa verso la vetrina di un negozio dopo avere perso il controllo a causa di una precedenza non rispettata. Grave l’autista del mezzo ma non in pericolo di vita.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!