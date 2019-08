incidente

Incidente mortale a Terrasini, muore un uomo

Incidente mortale ieri pomeriggio a Terrasini.

Pubblicata il: 12/08/2019

Incidente mortale ieri pomeriggio a Terrasini, in via Partinico, all'altezza del passaggio a livello. A perdere la vita Francesco Capodilupo, di Bergamo. Dopo il tragico impatto l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Civico, dove è morto poco dopo. In gravissime condizioni all'ospedale Villa Sofia anche la compagna, che era assieme all'uomo a bordo della moto.

Coinvolta anche una donna incinta, che ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto, che procedeva in uscita da Terrasini, sarebbe stata travolta da un'auto. L'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia su cui il motociclista viaggiava.

