Incidente mortale al porto di Napoli sulla nave per Palermo

Un uomo è deceduto e una donna è rimasta ferita, entrambi di origine indonesiane, al Porto di Napoli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2018 - 09:10:39 Letto 566 volte

Incidente mortale al Porto di Napoli. Un uomo è deceduto e una donna è rimasta ferita, entrambi di origine indonesiane. A quanto risulta dai primi accertamenti, un traghetto veloce sulla linea Napoli-Palermo, stava effettuando alcune manovre all’altezza del varco Immacolatella quando una delle auto caricate a bordo ha schiacciato le due persone.

La Guardia Costiera di Napoli sta proseguendo con accertamenti, rilievi scientifici e interrogatori dopo l’incidente avvenuto nel porto del capoluogo regionale. La nave diretta a Palermo non è quindi ancora ripartita.

Alle 18,15 circa alla sala operativa della Guardia Costiera di Napoli è arrivata la chiamata dal terminal 14 che informava dell’incidente avvenuto a bordo della nave Gnv Atlas, ormeggiata al molo 14. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha travolto la vittima e la donna rimasta gravemente ferita durante le operazioni di carico dal ponte superiore a quello inferiore, nella fase di imbarco del traghetto.

“Tristissima e drammatica la morte di un indonesiano nell’incidente in partenza dal porto di Napoli. Un pensiero addolorato alla famiglia che da tanto lontano affronta questa dura prova”, è stato il cordoglio espresso su twitter da Pietro Spirito, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Tirreno Centrale, dopo l’incidente mortale.

Fonte: Guardia Costiera

