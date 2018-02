Incidente stradale

Incidente mortale in Sicilia, ecco dove

Una persona è morta in un incidente stradale tra due veicoli ...

Una persona è morta in un incidente stradale tra due veicoli nella statale 115 “Sud occidentale sicula”, nel tratto tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani.L’Anas ha disposto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni.

