Incidente mortale in via Ammiraglio Rizzo, in bici sotto un camion *VIDEO*

Un uomo in bicicletta è finito sotto le ruote motrici di un camion con rimorchio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/12/2019 - 15:21:12 Letto 567 volte

Incidente mortale all’incrocio tra le vie Ammiraglio Rizzo e Thaon de Revel. Un uomo in bicicletta, S.G., 58 anni, originario del Ghana, è finito sotto le ruote motrici di un camion con rimorchio che trasportava terra. È morto sul colpo. Le indagini dei vigili della sezione Infortunistica sono alle prima battute.

Era in sella ad una vecchia bicicletta di colore giallo. Il conducente del camion rischia un’accusa per omicidio stradale. Pare che il mezzo pesante stesse percorrendo via Ammiraglio Rizzo e fosse in procinto di svoltare verso via Thaon di Ravel, verso Montepellegrino. Si attende l’arrivo del magistrato per l’ispezione della salma. È possibile che sia disposta l’autopsia.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia. Entrambi i mezzi sono già stati sottoposti a sequestro.

