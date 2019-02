Incidente mortale

Incidente mortale in via Daita, muore il figlio del titolare del bar Renato

Tragico incidente mortale questa notte alle 2,30. A 29 anni ha perso la vita Claudio Amorosi, figlio del titolare del noto bar Renato di Mondello.

Il giovane, nato in Brasile ma residente a Palermo, ha perso il controllo della sua Jeep grigia tra via Gaetano Daita e via Torrearsa in pieno centro città.

Secondo una prima ricostruzione la vettura ha terminato la sua corsa con un violento impatto su sei auto parcheggiate in zona, ribaltandosi. Per estrarre il corpo dall'auto è stato necessario l'intervento di squadre dei vigili del fuoco che hanno consegnato il corpo senza vita ai sanitari del 118. A causa dell'impatto violento il giovane è morto sul colpo.

Intanto gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto il medico legale ha effettuato un primo esame autoptico. Il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo. Via Daita, all'angolo con via Torrearsa è stata chiusa.

