Incidente mortale in viale Regione Siciliana, l'addio ad Alessandro tra il rombo delle moto *VIDEO*

Commozione e tanti motociclisti ai funerali di Alessandro Salomone, il 32enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì e sabato

03/07/2018

Grande commozione stamattina alla chiesa Gregorio Papa in piazza Europa, dove amici e parenti hanno dato l'ultimo saluto ad Alessandro Salomone, il 32enne che ha perso la vita in un incidente in moto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 giugno scorsi.

Salomone era alla guida della sua moto Kawasaki di grossa cilindrata quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo in viale Regione Siciliana - all'altezza del civico 9590 - andandosi a schiantare contro un muro perimetrale. Secondo gli amici, a fargli perdere il controllo sarebbe stato un tombino sprofondato. Immediati i soccorsi: al momento dell'arrivo sul posto il personale del 118 lo aveva trovato ancora vivo, ma la corsa verso l’ospedale Villa Sofia-Cervello è risultata vana.

Il saluto degli amici tra il rombo delle moto come sarebbe piaciuto a lui, tra lacrime e applausi dei presenti, e il rumore pieno e assordante. Quasi a voler gridare forte il suo nome, dal profondo dei motori e delle persone che lo hanno amato, per l'ultima volta.





