Incidente mortale sulla Palermo-Catania

Ancora sangue sulle strade siciliane. Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che intorno alle 7 ha coinvolto tre vetture nel tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, nel territorio di Centuripe.

L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per poter consentire l'atterraggio dell'elicottero del 118. Successivamente la corsia in direzione Palermo è stata riaperta.

Sul posto una pattuglia della polizia stradale sta dirigendo il traffico per permettere ai mezzi e ai soccorritori d’intervenire con più rapidità.

La polstrada di Enna effettuerà i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Il personale Anas sta collaborando per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

