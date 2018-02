Incidente

Incidente mortale sulla Palermo-Catania, muore un uomo

Tragedia sull'autostrada A19 Palermo-Catania

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2018 - 21:08:37 Letto 684 volte

Tragedia sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, dove si è verificato un incidente al km 73,600, in direzione Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. Una persona è morta in uno scontro, avvenuto anche per cause in corso di accertamento, tra due autovetture che sono entrate in collisione.



Una delle due auto è uscita fuori strada, mentre percorreva il viadotto Passo Mattina II. Un uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma è morto in ambulanza, mentre era in viaggio verso l'ospedale di Petralia Sottana.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!