Incidente mortale sulla Palermo-Messina

Incidente mortale questo pomeriggio sull'autostrada Messina-Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2018 - 20:30:28 Letto 550 volte

Incidente mortale questo pomeriggio sull'autostrada Messina-Palermo, poco prima dello svincolo di Rometta (Messina), all'interno della galleria Villafranca, in direzione Palermo. A perdere la vita un uomo che viaggiava a bordo di una vettura che, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è capovolta.

Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo. Per l'automobilista, che era da solo, non c'è stato nulla da fare. Poi è sopraggiunta un'altra auto con a bordo quattro persone che è uscita di strada: lievi ferite per i quattro occupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale.

