incidente stradale

Incidente mortale sulla Palermo-Sciacca

Incidente mortale sullo scorrimento veloce Palermo Sciacca all'altezza del chilometro 3 prima dello svincolo per Altofonte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2019 - 10:47:58 Letto 413 volte

Incidente mortale sullo scorrimento veloce Palermo Sciacca all'altezza del chilometro 3 prima dello svincolo per Altofonte. A scontrarsi una Golf e uno scooter Liberty. Ad avere la peggio, invece, è stato un giovane centauro di Altofonte. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, rimasto incosciente sull'asfalto.

Sul posto le volanti della polizia intervenute per gestire le prime fasi di soccorso. L'incidente ha causato code sia in direzione di Palermo che in direzione di Sciacca.

Intanto una pattuglia dell'infortunistica stradale della polizia municipale ha raggiunto il luogo dell'incidente per ricostruire la dinamica. Gli agenti hanno deviato il traffico in entrambe le direzioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!