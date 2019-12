Incidente mortale via Ammiraglio Rizzo, Giusto Catania: ''Più controlli e manutenzione della segnaletica''

Incidente mortale

Giusto Catania scrive a Polizia municipale e Amat: ''Servono controlli e manutenzione della segnaletica sulle piste ciclabili''

L’assessore alla Mobilità, Giusto Catania, alla luce del tragico incidente avvenuto in via Ammiraglio Rizzo, ha inviato una lettera al Comandante della Polizia municipale e al Presidente di Amat al fine di ottenere migliori parametri di sicurezza, lungo gli assi stradali interessati dalla presenza di piste ciclabili, attraversamenti ciclopedonali, passi carrabili.



Nell’asse di via Ammiraglio Rizzo, infatti, è presente, lungo entrambi i marciapiedi, una pista ciclabile monodirezionale che purtroppo, quando si è verificato l’incidente era invasa dalle automobili.



“È necessario attivare ogni iniziativa utile per il controllo e la repressione di eventuali violazioni all’occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi e/o sulle piste ciclabili esistenti, nonché relative alla sosta abusiva in corrispondenza di piste ciclabili - ha dichiarato Catania il quale ha anche sottolineato che - è necessario procedere con la massima sollecitudine alla verifica dello stato della segnaletica orizzontale delle piste ciclabili esistenti e all’eventuale ripristino della segnaletica prescritta attinente alla ciclabilità”.



In entrambe le note si è chiesto di avere un report bimestrale sugli accertamenti svolti, sulle sanzioni comminate e sulle attività di ripristino e manutenzione della segnaletica.

