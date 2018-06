incidente stradale

Incidente stradale a Bologna, palermitano si ribalta con il suo camion e rimane ferito

Si trova in gravi condizioni un camionista palermitano che ieri pomeriggio è stato vittima di un incidente stradale a Bologna. L’uomo guidava un camion che trasportava materiale edile: il mezzo, un quattro assi, si è ribaltato mentre era carico, forse spostatosi di lato per consentire il passaggio di un furgone nella corsia opposta. Manovra che avrebbe provocato il cedimento della banchina e lo scivolamento del camion che come effetto dello spostamento del carico si è ribaltato.

Sul posto sono arrivati i vigili, ambulanza e vigili del fuoco: con l'aiuto di una autogru il mezzo è stato riportato in posizione, mentre il palermitano è stato trasportato in ospedale. Il 55enne ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. Per le operazioni necessarie, la strada è rimasta chiusa per circa quattro ore, con sensibili disagi al traffico locale.

