Incidente stradale a Cinisi, ferita una ragazza

Incidente stradale nella notte sull'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Pubblicata il: 10/02/2018 - 12:09:33

Incidente stradale nella notte sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Una Mercedes classe B, con a bordo 4 ragazzi di Alcamo, per cause ancora in via di accertamento ha sbandato all’altezza del km 17+200 nei pressi di Cinisi.

Una ragazza di 20 anni è rimasta ferita lievemente ed è stata trasportata all’ospedale Villa Sofia a Palermo. Gli altri occupanti del mezzo, due ragazzi e una ragazza, sono rimasti illesi. Sul posto gli agenti del compartimento polizia stradale Sicilia Occidentale

