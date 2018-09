Incidente stradale a Mondello, gravissimi due giovani

incidente stradale

Ancora un grave incidente. Due giovani a bordo di uno scooter.

Ancora un grave incidente. Gravissimo impatto nella notte in via Scordia a Mondello. Due giovani a bordo di uno scooter Honda hanno perso il controllo del mezzo, per cause in via d’accertamento, cadendo sull'asfalto. Entrambi hanno riportato gravi traumi, dovuti al violento impatto. Intorno alle 3,40 una volante della polizia di passaggio ha notato i due ragazzi per terra e il 118, poi sono gli agenti dell’infortunistica stradale.

I giovani sono due palermitani M.M di 18 anni e L.A di 21 anni. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Villa Sofia e si teme per la loro vita.

Intanto gli agenti dell’infortunistica municipale hanno effettuato i rilievi sul posto per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

