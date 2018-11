incidente stradale

Incidente stradale in viale Regione Siciliana, Smart sui binari del tram

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2018 - 09:15:05 Letto 387 volte

Un altro incidente stradale questa notte in viale Regione Siciliana all'incrocio con corso Calatafimi a Palermo. Una Smart e una Punto si sono scontrate per cause ancora da verificare. A causa dell'impatto la Smart si è ribaltata ed è finita sui binari del tram. Il conducente C.F dei 29 anni è stato estratto da una squadra dei vigili del fuoco. Sul posto un'ambulanza del 118 lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Civico, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente della Punto, invece, A.F. di 24 anni, è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato all'ospedale Policlinico.

Intanto gli agenti dell'infortunistica stradale hanno effettuato i rilievi. Secondo una prima ricostruzione a quell'altezza c'è un semaforo e probabilmente uno dei due conducenti non ha rispettato la precedenza. Sono in corso ulteriori indagini. Ai medici dei due ospedali dove sono ricoverati i due conducenti sono stati richiesti esami per accertare l'eventuale tasso alcolemico o di sostanze stupefacenti.

Per spostare la Smart accartocciata dai binari del tram è stato necessario l'intervento di un camion con il pianale.

