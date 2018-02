Incidente stradale

Incidente stradale, muore un giovane a Palermo

Giovane a bordo dello scooter è finito contro un palo, deceduto all'alba a Villa Sofia

Pubblicata il: 26/02/2018 - 09:31:13

Ancora una giovane vita spezzata per un incidente stradale. Non c'è stato nulla da fare per Emanuele Di Miceli, 16 anni, palermitano, che con il suo scooter la scorsa notte si è schiantato contro un palo in via Libertà a Palermo, all’altezza di via Ugdulena. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma le sue condizioni erano già gravissime all'arrivo al Trauma Center di Villa Sofia. Il giovane è deceduto alle 6,10 di questa mattina.

Su questo ennesimo incidente a Palermo sta indagando la sezione Infortunistica della Polizia Municipale. Dai primi rilievi, sembra che il giovane sia uscito fuori strada, forse un colpo di sonno, di sicuro ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo. All'esame degli investigatori, le immagini di alcune telecamere, per poter ricostruire con certezza quanto accaduto e fugare ogni dubbio sulla presenza di altri mezzi che potrebbero aver causato la caduta di Emanuele Di Miceli. Il giovane stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con la fidanzata,

Emanuele era un giovane calciatore e militava nella Vis Palermo. La tragedia aveva già segnato la sua famiglia: nel febbraio del 1999, quando lui non era ancora nato, era morta la sorellina che non aveva ancora compiuto due anni, rimasta vittima di un incidente stradale nel quale i nonni erano rimasti feriti.

