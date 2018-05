incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Palermo: operaio cade da un'impalcatura e resta ferito

Ancora un incidente sul lavoro a Palermo. È successo in via Domenico Lo Faso, dove un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da una impalcatura.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due operai stavano lavorando su un'impalcatura quando, per cause ancora da accertare, la struttura ha ceduto e il 40enne ha fatto un volo di 5 metri. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Villa Sofia.

L'impalcatura crollata è finita su un'auto danneggiandola, mentre altre tre vetture sono state imbrattate con delle vernici. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e i vigili del fuoco. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

