Incidente mortale

Incidente sulla Palermo-Agrigento, hanno un nome le due vittime

Incidente mortale questa mattina sulla Palermo-Agrigento, con due persone morte in un terribile schianto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2020 - 11:55:41 Letto 707 volte

L’impatto è stato violentissimo ed e’ stato fatale per due uomini. Incidente mortale questa mattina sulla Palermo-Agrigento, con due persone morte in un terribile schianto. Le vittime sono Simone Pipitò, 40 anni, palermitano, salumiere a Misilmeri, e Stefano Colucci, 69, pensionato di San Biagio Platani, guidavano due auto, una Fiat Idea e una Punto che si sono scontrate subito dopo lo svincolo per Villabate nel palermitano.

L'impatto è stato frontale e entrambi i conducenti sono morti sul colpo. Le due vittime sono rimaste intrappolate negli abitacoli e i vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per estrarre i corpi e rendere possibile l'identificazione da parte degli investigatori. Nell'incidente sono state coinvolte anche altre due macchine ma entrambi gli automobilisti sono rimasti illesi. A chiamare i soccorsi sono stati proprio loro.

Il traffico è stato provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 76, con uscite a Misilmeri per chi arrivava da Agrigento e a Villabate. Sul posto erano presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

Un altro incidente stradale si è verificato a Modica, in cui è morta una donna di 44 anni. È successo ieri sera nella strada che collega la cittadina a Ispica, in contrada Beneventano. Intorno alle 22 e 30, una Bmw serie 3 guidata da un uomo originario della Romania, ma residente nel Catanese, si è schiantata su un muro: la passeggera Yulia Ivantes, ucraina ma da tempo in Italia, ha perso la vita.

