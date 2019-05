Incidente mortale

Incidente sulla Palermo-Catania, auto vola da un cavalcavia: muore un giovane

Gravissimo incidente avvenuto all'alba di stamane sull'autostrada Palermo-Catania: l'auto è volata da un cavalcavia.

Un giovane di 28 anni è morto e un altro di 24 è in gravi condizioni a causa di un gravissimo incidente avvenuto all’alba di stamane sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Agira in direzione di Catania.

I due viaggiavano a bordo di una Fiat Cinquecento, che per cause in via d'accertamento, è precipitata facendo un volo di 40 metri. L’auto è volata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d’acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura.

Un passante ha allertato la sala operativa della polizia stradale di Enna. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso dalla centrale operativa del 118. I sanitari hanno constatato il decesso del ventottenne, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

A recuperare i corpi dei giovani i vigili del fuoco. Entrambi sono rimasti per diverso tempo sott'acqua. Dalle prime informazioni sembra che il giovane ferito abbia riportato danni polmonari dovute all’ingestione di acqua.

