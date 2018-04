incidente

Incidente sulla Palermo-Mazara, coinvolto il centrocampista rosanero Eddy Gnahoré

Paura per il calciatore rosanero Eddy Gnahoré, che stamattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Palermo-Mazara.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/04/2018 - 15:53:41 Letto 367 volte

Paura per il calciatore rosanero Eddy Gnahoré, che stamattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Palermo-Mazara. Il centrocampista francese del Palermo era a bordo di una delle due auto - una Volkswagen Golf e una Mercedes - coinvolte nell'impatto avvenuto all'altezza dello svincolo per Tommaso Natale. A distanza di pochi metri, a bordo di un'altra vettura, c'era anche l'attaccante macedone Ilija Nestorovski. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polstrada.

Fortunatamente Gnahoré non è rimasto ferito: "Dopo l'incidente avvenuto stamattina - si legge in una nota ufficiale del Palermo - si è allenato regolarmente a Boccadifalco. Nell'o scontro non era coinvolto Nestorovski che, essendo in un'altra vettura sopraggiunta successivamente, si è fermato soltanto per accertarsi delle condizioni del compagno". Anche l'altro automobilista non ha riportato conseguenze fisiche, tanto da rinunciare al trasferimento in ospedale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!