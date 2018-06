incidente stradale

Incidente sulla Palermo-Sciacca, c’è un ferito

14/06/2018

Grave incidente questa mattina sulla Palermo-Sciacca all'altezza dello svincolo per San Cipirrello, in cui sono state coinvolte tre auto.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9,50 per cause ancora da accertare e ha causato il ferimento di sette persone, tra cui tre cardiopatici. Uno di loro è in prognosi riservata, in quanto avrebbe riportato un trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti mezzi della polizia e del 118. Chiuse entrambe le carreggiate per quasi 4 ore per permettere i rilievi della polizia municipale e per rimuovere i mezzi.

