Incidente sulla Statale 113, auto si ribalta: morta un'anziana

Incidente mortale sulla SS 113 all'altezza di Trappeto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2018 - 16:37:15 Letto 371 volte

Incidente mortale sulla SS 113 all’altezza di Trappeto. A perdere la vita è stata Marianna Militello, di 95 anni, che è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11,25.

La donna era a bordo di una Fiat Bravo guidata dal figlio Filippo Bologna, di 65 anni. L’uomo ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata. In auto c’era anche la sorella Giuseppina Bologna di 49 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato i due fratelli al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Non si conoscono ancora le loro condizioni di salute.

I carabinieri della stazione di Trappeto hanno effettuato i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto sul posto è arrivato il medico legale per un primo esame autoptico su corpo di Marianna Militello. Nelle ultime ore in quel tratto di strada la circolazione veicolare è stata rallentata. È stato chiamato un carro attrezzi per spostare la Fiat Bravo, che verrà posta sotto sequestro.

