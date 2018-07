incidente

Incidente sulla Termini Imerese-Caccamo, si spegne dopo una settimana 36enne in gravi condizioni

Dopo l'impatto del 19 luglio scorso, la vita di Giuseppe Pizzo era rimasta appesa a un filo. Era tornato nella sua Sicilia per le vacanze

Il destino lo aveva portato nella sua Sicilia per le vacanze, ma dall'Isola non l'avrebbe mai più lasciato partire. Non ce l'ha fatta Giuseppe Pizzo: si è spento ieri il 36enne nato a Roccapalumba ma originario di Caccamo che il 19 luglio scorso è stato coinvolto in un incidente sulla strada statale 285, la Termini Imerese-Caccamo.

Pizzo era in vacanza nella sua terra, che era stato costretto ad abbandonare quattro anni fa per trovare lavoro come operatore socio-sanitario a Savigliano, in provincia di Cuneo. Il 19 luglio stava percorrendo la statale sulla sua moto Suzuki 600, quando si è scontrato con un'auto, una Peugeot.

L'entità dell'impatto è stata devastante. Pizzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo, prima al pronto soccorso, poi in Rianimazione. In questi giorni, la sua vita era rimasta appesa a un filo. Quel filo si è spezzato, nel legarlo comunque per sempre alla sua terra beffarda.

