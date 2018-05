Deceduto dopo un mese

Incidenti stradali, muore dopo un mese e mezzo di agonia

È morto dopo un mese e mezzo di ricovero in ospedale...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/05/2018 - 14:33:53 Letto 535 volte

È morto dopo un mese e mezzo di ricovero in ospedale, Salvatore Parisi, palermitano di 83 anni, investito da una moto in viale Regione Siciliana, all’altezza di via Mango. L’anziano era stato falciato sulla corsia laterale mentre attraversava la strada. Le sue condizioni cliniche già gravi sono peggiorate negli ultimi giorni, sino al tragico epilogo. Sull’incidente indagano i vigili della sezione Infortunistica.

Il motociclista si è subito fermato, ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Per il motociclista, rimasto lievemente ferito a causa dell’impatto, gli agenti della polizia municipale stanno avviando le procedure per la contestazione del reato di omicidio stradale. Parisi è morto a Villa Sofia, dove le due condizioni erano peggiorate nelle scorse ore, fino al decesso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!