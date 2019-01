incidenti stradali

Incidenti vari a Palermo, ecco il bilancio

Quattro incidenti a Palermo e provincia. Il bilancio è di cinque feriti.

Pubblicata il: 25/01/2019

Quattro incidenti a Palermo e provincia. Il bilancio è di cinque feriti. Ieri nel tardo pomeriggio in via Cappuccini all'altezza del civico 74 una un trentottenne C. C. è stato investito da una Fiat Panda. In quel punto non ci sono strisce pedonali perché l'asfalto è stato rifatto da poco. Il pedone si trovava sulla sede stradale perché il marciapiedi era invaso dalle auto in sosta. A bordo dell'auto un uomo di 76 anni M.A che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto un'ambulanza del 118 ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale civico. Intorno alle 22 i medici hanno sciolto la prognosi sulla vita. Le condizioni del 38enne rimangono serie ma stazionarie.

Altro pedone investito ieri a Palermo: in via dei Cantieri un uomo, A. G di 50 anni, è stato travolto da uno scooter. A investirlo un ladro che ha abbandonato lì sul posto il mezzo ed è scattato a piedi. Sul posto un'ambulanza ha trasportato il ferito all'ospedale Villa Sofia. Gli agenti dell'infortunistica hanno effettuato i rilievi e hanno capito che il mezzo era stato rubato perché il proprietario ne aveva denunciato il furto. Il mezzo gli è stato restituito. Intanto, sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza in zona per cercare di risalire al pirata.

