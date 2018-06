incidente stradale

Incidete stradale in viale Regione Siciliana, auto cappotta e due giovani rimangono incastrati

Incidete stradale in viale Regione Siciliana, all'altezza del carcere Pagliarelli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/06/2018 - 16:39:42 Letto 476 volte

Incidete stradale in viale Regione Siciliana, all’altezza del carcere Pagliarelli. Due auto si sono scontrate e una ha cappottato. In quest’ultima due giovani sono rimasti incastrati ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo e consentire ai sanitari del 118 di portarli all’ospedale Policlinico. Non si conoscono le loro condizioni.

Sono intervenute anche le volanti della polizia e della municipale per cercare di gestire il traffico che è rimasto bloccato a causa dello scontro.

