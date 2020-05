Coronavirus

Incinta e positiva al covid 19, in gravi condizioni ricoverata all'ospedale Cervello. Rientrava da Londra dopo avere fatto scalo a Roma

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/05/2020 - 15:34:02 Letto 2354 volte

Incinta ma positiva al covid 19 e ricoverata presso l’Ospedale Cervello di Palermo. Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni d’urgenza a Palermo dopo che ha viaggiato da Londra fino al capoluogo siciliano con uno scalo a Roma.

Ieri sera in gravi condizioni è stata ricoverata d’urgenza. Sta molto male tanto che i medici pensano di eseguire il cesareo per salvare il bambino.

In queste ore i medici dell’Asp sono impegnati a risalire a tutte le persone che sono venute in contatto con la gestante per fare eseguire i tamponi. Tamponi già effettuati ai familiari e a quanti a Palermo sono stati vicini alla paziente.

