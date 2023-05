Incontro Meloni-Sindacati

Incontro Meloni-Sindacati, Landini: ''Non è arrivata nessuna risposta, mobilitazione prosegue''

Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ''le mobilitazioni di maggio hanno prodotto questa convocazione del governo e questa disponibilità''.

31/05/2023

Confronto a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, "le mobilitazioni di maggio hanno prodotto questa convocazione del governo e questa disponibilità, che prima non c'era, a fissare tavoli specifici. ".

"I risultati non ci sono stati, non è arrivata nessuna risposta alle nostre rivendicazioni se non una serie di tavoli che intendono proporci nei prossimi giorni a cui parteciperemo ma ribadendo quanto rivendicato fino ad oggi", ha ribadito.

"Per quello che ci riguarda - ha aggiunto - bisogna proseguire la mobilitazione".

