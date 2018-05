governo

Incontro Salvini-Di Maio, torna sul tavolo sostegno a Conte. C'è intesa sui ministri

Dopo innumerevoli aggiustamenti di tiro sulla vicenda Savona, i due leader sarebbero a confronto per rimettere in pista Conte. La leader di Fratelli d'Italia potrebbe fare il ministro della Difesa, Crosetto si sbilancia sulla riuscita...

A volte ritornano, soprattutto se per tirar fuori un paese intero da un pantano politico indecifrabile. Forse, ritornano, perché lo scenario è ancora in continua evoluzione come d'altronde non ha mai smesso di essere dal giorno zero di questo estenuante percorso di formazione del governo. In questo momento è in corso un incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, nel quale i leader di Lega e M5S starebbero cercando di appianare le divergenze che in questi ultimi giorni li hanno visti prima "vittime", poi "carnefici", poi difensori del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, autore dell'infinitamente discusso "no" a un governo con Paolo Savona al ministero dell'Economia. La soluzione sarebbe, appunto, un ritorno alla "vecchia nuova conoscenza", Giuseppe Conte, come premier designato.

Oggi Matteo Salvini ha incontrato anche Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, per sondare il terreno su un potenziale appoggio del partito della coalizione di centrodestra. Fumata bianca, sembrerebbe, stando alle parole di Ignazio La Russa: "Abbiamo incontrato Salvini e gli abbiamo detto di voler favorire la nascita di un governo", ha dichiarato il vicepresidente del Senato ed esponente di Fratelli d'Italia, che però ha aggiunto di non aver discusso alcun ulteriore risvolto pratico.

Aggiornamento

Sembrerebbe esserci intesa di massima sulla spartizione dei ministeri più importanti del governo M5s-Lega. L'ultima riunione tra Salvini e Di Maio ha prodotto questo schema: all'Economia il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor Vergata; agli Esteri Moavero Milanesi; per l'economista Paolo Savona il dicastero delle Politiche comunitarie, mentre resterebbe senza ministeri ma dentro la maggioranza Fratelli d'Italia. Confermato premier Giuseppe Conte, che poco fa si è aggregato alla riunione. Mentre Carlo Cottarelli ha lasciato Montecitorio per andare al Quirinale.

"Ultime ore di lavoro per il governo, ce la stiamo mettendo tutta! Intanto la cronaca ci riporta alla dura realtà, con un immigrato che spenna i piccioni in pieno giorno e in mezzo alla strada... A casa!!!". Lo scrive su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.

Alle 19 una dichiarazione congiunta di Di Maio e Salvini annuncia: "Ci sono le condizioni per un governo politico".



