Incontro sindacati Rap con Comune di Palermo: ''Bene assunzione di impegni ma ora i fatti''

A poche ore dall'incontro tra l'Amministrazione Comunale, la Rap ed i sindacati, il clima sembra essere più disteso.

Pubblicata il: 26/09/2023 - 17:40:49

“Positiva la ripresa del confronto e del dialogo con l’amministrazione, condivise le soluzioni per risolvere le criticità dell’azienda, restiamo comunque in attesa della urgente concretizzazione degli impegni assunti”. Ad affermarlo sono le organizzazioni sindacali di Rap Fp cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel-Cisal, dopo l’incontro di ieri sera con il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il vice sindaco Carolina Varchi, l’assessore ai rapporti funzionali con la Rap Andrea Mineo e i vertici dell’azienda, presenti il presidente Giuseppe Todaro ed il Dirigente Massimo Collesano.

A poche ore dall’incontro tra l’Amministrazione Comunale, la Rap ed i sindacati , il clima sembra essere più disteso. “Abbiamo precisato che continuiamo ad avere fiducia negli impegni assunti dalla giunta Lagalla, di essere concretamente interessati alle sorti della Rap, dei suoi 1500 lavoratori e dei servizi di raccolta e pulizia della città”.

“E’ emerso in maniera chiara per tutti che la riorganizzazione dei servizi e il loro efficientamento sono legati all’arrivo dei nuovi mezzi ed all’assunzione di autisti ed operai. Nelle more che tutto ciò si concretizzi, il nostro impegno è quello di garantire che i lavoratori proseguiranno con il massimo coinvolgimento. Ci aspettiamo che gli impegni assunti dai vertici dell’amministrazione abbiano seguito”.

I sindacati di Rap li elencano: “approvazione del bilancio 2022, il riequilibrio previsionale 2023, la ricapitalizzazione e il pagamento dei crediti a partire dai 21 milioni della transazione con la curatela fallimentare Amia e dagli 8 milioni della conciliazione con il Comune per crediti risalenti agli anni precedenti”.

L’amministrazione comunale ha assunto l’impegno di un nuovo incontro al fine di monitorare la risoluzione delle singole problematiche.

Fonte: Cisl

