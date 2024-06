famiglie in stato di bisogno

Incontro Sunia - Ferrandeli: ''Dialogo positivo per tutelare le famiglie in stato di bisogno, per il rilascio della residenza e per un piano generale sulla casa''

Dall'amministrazione è arrivata lanche la conferma di un dialogo in corso con l'Agenzia dei beni confiscati per mettere a disposizione del Comune una serie di strutture per alloggi, per esigenze abitativa anche di natura transitoria.

“Positivo” per il Sunia Palermo il confronto che si è svolto oggi tra i sindacati degli inquilini e l'assessore all'Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli.

“Si consolida con l'assessore Ferrandelli un percorso di confronto sui temi del disagio abitativo e sugli interventi che il suo assessorato intende realizzare, avvalendosi delle indicazioni che emergono dal confronto con i sindacati – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - L'assessore ha ribadito che l'amministrazione comunale, pur rinunciando alla determina che ha introdotto la cosiddetta ‘sanatoria delle occupazioni degli immobili confiscati’, intende salvaguardare, laddove ci siano le condizioni, gli effetti della sanatoria per le famiglie in stato di evidente bisogno. Sulla questione abbiamo ribadito la necessità di tutelare i diritti consolidati delle famiglie in attesa di assegnazione da anni”.

Per quanto riguarda il rilascio della residenza in deroga e della determina in tal senso del sindaco Lagalla, che ha accolto in pieno la richiesta del Sunia, l’assessore Ferrandelli si è impegnato alla definizione di una direttiva al fine di evitare le tortuosità burocratico amministrative cui sono andate incontro le famiglie e che rischiano di vanificare la determina stessa. “Difficoltà che abbiamo più volte segnalato all'assessore con delega ai Servizi demografici Falzone Dario, riscontrando finora solo disinteresse – aggiunge Darwish – La direttiva accoglie le richieste che come Sunia abbiamo fatto, e servirà a velocizzare le pratiche accogliendo in modo automatico dati riscontrabili dagli archivi comunali degli uffici anagrafici”.

L'assessore Ferrandelli ha anche informato che è in via di definizione il fondo di povertà, che sarà pubblicato a breve.

“Ci auguriamo che la sensibilità e disponibilità mostrata dall'assessore sia un valore che contagi allo stesso modo tutti i componenti della giunta di governo della città, per rendere servizi puntuali e dare risposte ai bisogni dei cittadini - prosegue Zaher Darwish - Abbiamo ribadito ancora una volta la necessità di predisporre un piano generale che metta insieme con chiarezza l'incremento del patrimonio comunale disponibile e le risorse economiche, per pianificare un piano generale capace di offrire una prospettiva di progetto sul tema abitativo a Palermo”.

