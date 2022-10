Indice criminalità

Indice criminalità, reati in calo: Palermo al 31esimo posto

Palermo al 31esimo posto con 40444 reati denunciati nel corso del 2021: 3371,4 ogni 100mila abitanti.

Pubblicata il: 03/10/2022

La mappa dei delitti commessi e denunciati, fornita dal ministero dell'Interno e rielaborata da Il Sole 24 Ore, registra un calo generale dei reati nel confronto tra i dati 2021 con quelli del 2019. Tra le 107 province in testa nell'indice della criminalità 2022 Milano si conferma il territorio con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei negozi e nelle auto in sosta; settima per denunce di violenze sessuali e seconda per rapine in pubblica via. Seguono per densità di crimini le altre grandi città: tra le prime dieci classificate si incontrano, oltre al capoluogo lombardo, anche Torino (3ª), Bologna (4ª), Roma (5ª), Firenze (7ª) e Napoli (10ª).

Enna sostituisce Caltanissetta in cima alla classifica degli omicidi volontari. A livello nazionale, invece, Milano si conferma al vertice dell’Indice della criminalità.

